Обманувших волгоградского фермера аферистов задержали в Ростовской области и Москве

Задерживали мошенников в разных местах одновременно. Кадр видео Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские полицейские нашли и при поддержке бойцов Росгвардии задержали дистанционных мошенников, которые обманули фермера из Камышинского района. В январе мужчина нашел на сайте объявлений предложение о продаже ячменя. Договорился о покупке, перевел 275 тысяч рублей, но зерно не получил. Продавец перестал выходить на связь. Полицейские вычислили мошенников. Ими оказались 23-летний и 49-летний жители Ростовской области, один из которых проживал в Московской области.

- Волгоградские оперативники и следователи выехали в служебную командировку. Задержания проходили одновременно по местам проживания подозреваемых при силовой поддержке местных силовых подразделений Росгвардии, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Во время обысков у мужчин нашли и изъяли чужие банковские карты, мобильники и более 20 сим-карт, компьютеры и черновые записи, более 700 тысяч рублей и элитную машину. Выяснилось, что аферу организовал молодой сообщник. Его 49-летний знакомый размещал в сети липовые объявления и вел «переговоры». Обоим предъявили обвинение в мошенничестве. По данным полиции, камышинский фермер был далеко не единственной их жертвой.

- Подозреваемые доставлены в Камышин для проведения следственных действий. Организатор заключен под стражу, его подельнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили в полиции.