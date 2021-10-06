Жителей пятиэтажки в центре Волгограда эвакуировали из-за пожара

Жителей дома на Мира 11 в центре Волгограда эвакуировали из-за возгорания.

Жителей многоквартирного дома в центре Волгограда пришлось эвакуировать сегодня утром, 6 октября. Около 10:47 стало известно о задымлении в пятиэтажке на улице Мира, 11. Из-за пожара в подвале здания спасателям пришлось эвакуировать 20 жителей. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в многоквартирном доме на улице Мира, 11 в подвале горела обшивка стен на площади 3 квадратных метра. Пожарные потушили огонь к 11:12, то есть на ликвидацию возгорания потребовалось около получаса. Специалисты выясняют причину пожара в Центральном районе Волгограда.