В Волжском простились с ветераном МВД и защитником Сталинграда

В Волжском похоронили ветерана МВД и участника Сталинградской битвы Николая Королёва. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня, 6 октября, в Волжском прошло прощание с участником Сталинградской битвы, подполковником милиции в отставке Николаем Королевым. Ветеран МВД ушел из жизни на 97 году 1 октября. После Великой Победы Николай Фёдорович сразу пошел работать и только в 1951 году поступил в школу МГБ СССР г. Могилева Белорусской ССР, где и получил профессию в органах правопорядка. Милиционером Королёв проработал больше 20 лет.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, Николай Королёв родился в Пензенской области 22 августа 1924 года. Чтобы попасть на фронт прибавил себе год до восемнадцатилетия, в августе 1942-го его направили в Тамбовское военное училище. Через месяц бойца зачислили в 24-ю гвардейскую дивизию там же. Николай Фёдорович стал артиллеристом-наводчиком 76-миллиметровой пушки. В Сталинград молодой человек попал в составе второй гвардейской армии под командованием генерала Родиона Малиновского незадолго до начала контрнаступления. За мужество и героизм Королёва наградили двумя орденами Великой Отечественной войны I-й степени, орденом Славы III-й степени и «Знаком Почёта».

По рекомендации райкома комсомола в 1951 году фронтовика отправили на учебу в школу МГБ СССР Могилева Белорусской ССР. После её окончания в 1953 году Николай Королёв по распределению попал в Сталинград и работал старшим оперуполномоченным ОБХСС 13-го отделения милиции по обслуживанию Волжского. На этом месте он трудился до 1965 года. Затем еще три года Николай Фёдорович был оперативным дежурным в дежурной части Волжского ГОВД. С 1968-го по 1975-ый Королёв работал начальником медицинского вытрезвителя в Волжском, откуда ушел на пенсию майором милиции. В 2005 году Указом Президента России ветерану присвоили специальное звание подполковника милиции.