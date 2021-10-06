Госжилнадзор возбудил дела на 5 волгоградцев, не пустивших в квартиру газовиков

Газовики не смогли проверить оборудование и трубы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональная инспекция Госжилнадзора возбудила административные дела на пятерых жителей Волгограда, которые не пустили в свои квартиры пришедших на осмотр газовиков. Теперь горожанам грозят штрафы, пусть и небольшие.

Как пояснили в ГЖН, материалы на горожан, которые не обеспечили доступ в свои квартиры для техобслуживания и ремонта газового оборудования, в инспекцию передали из «Волгоградгоргаза». У всех собственников с компанией заключен договор на ТО ВКГО, но работы сотрудники специализированной организации так и не провели. В итоге на пятерых владельцев квартир в конце сентября 2021 года возбудили дела по части 3 статьи 9.23 КоАП РФ за отказ в допуске.

- Административная ответственность по этой статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, - рассказали в региональном Госжилнадзоре.

Еще больше штраф для должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, и юридических лиц - от 40 до 100 тысяч. Его могут заработать управляющие компании, которые не обеспечили обслуживание внутридомового газового оборудования.