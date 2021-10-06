В Волгограде выкорчевывают пни пораженных златкой деревьев

Сухостой должны сжигать. Фото: мэрия.

Жучки изумрудной златки, которая является карантинным вредителем, погубила сотни деревьев не только в центре Волгограда, но и в Ворошиловском районе. Сейчас в зеленых зонах выкорчевывают погибшие деревья. И.о. главы Волгограда Владимир Марченко поручил коммунальщикам оперативно очистить город от сухостоя. Там, где есть полив, взамен засохших деревьев будут высаживать новые, сообщают в мэрии.

- Работы по уборке сухих стволов в Ворошиловском районе сейчас ведутся вдоль улиц. Огарева, Циолковского, Ким и других, - рассказали в администрации города.

Выкорчевывают пеньки и на улице Чуйкова, где уже в октябре высадят молодые саженцы, и на 7-й Гвардейской, для которой сначала разработают дендроплан и проект системы полива. 7 октября в Волгограде начнется месячник по благоустройству, во время которого в городе высадят 700 деревьев и 6500 кустарников.