85-летняя женщина в вишневом берете потерялась на севере Волгограда

Валентина Федина ушла 4 октября из дома на Дзержинского и пропала. Фото: УМВД по Волгограду.

Сотрудники отдела полиции Тракторозаводского района Волгограда просят волгоградцев помочь в поисках 85-летней женщины, которая исчезла 4 октября. В тот день утром она вышла из своего дома на улице Дзержинского, и как в воду канула. Никто ее не видел и не слышал.

В день пропажи бабушка была в темно-сером плаще и в вишневом берете, а также в черных сапогах. В руках у нее была только коричневая сумка. На вид Валентине Николаевне 80-85 лет, она среднего телосложения, рост приблизительно 160-165 см.

Если вы видели эту женщину, позвоните, пожалуйста, в райотдел полиции по номерам 74-07-69, 74-07-71 или на 02.