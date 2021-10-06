Волгоградский онкодиспасер стал «Экспортером года»

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Волгоградский областной онкологический диспансер занял второе место на окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года». Эксперты в очередной раз высоко оценили потенциал клиники в плане оказания медицинской помощи иностранцам. Только за первое полугодие 2021 года лечение здесь прошли более 100 человек из разных стран, сообщает облздрав.

- Увеличение объема медицинского туризма позволит привлечь дополнительные средства, в том числе на оснащение учреждений здравоохранения новейшим оборудованием, - подчеркивают в комитете здравоохранения Волгоградской области.

На сегодня Волгоградский онкодиспансер не имеет аналогов в ЮФО. Медицинский центр оснащен современным оборудованием и позволяет получить полный цикл лечения от диагностики до реабилитации. Каждый год опытные хирурги проводят более 8 тысяч операций, используют здесь и методики лучевой терапии. В планах - освоение трансплантации стволовых клеток, открытие нейрохирургического и рентгенхирургического направлений, а также собственной молекулярно-генетической лаборатории.

Напомним, в последнее время в онкодиспансере обновили операционный блок, идет строительство нового корпуса площадью почти 20 тысяч квадратных метров, где разместят детскую и взрослую поликлиники, отделения эндоскопии и маммологии, лабораторию и реанимацию. По нацпроекту «Здравоохранение» для него уже закупили 115 единиц различной техники на сумму 2 миллиарда рублей, в том числе оборудование для криохранилища, где будут храниться стволовые клетки крови для гематологических пациентов. Рядом строят еще один новый радиологический корпус для лучевой терапии, в планах - возведение ПЭТ/КТ-центра.