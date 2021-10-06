В Волгограде мужчина пострадал в ДТП со скутером и мопедом

На Буханцева столкнулись скутер и мопед. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В начале седьмого вечера во вторник, 5 октября, в Ворошиловском районе Волгограда столкнулись два мотоциклиста. Один был на скутере, другой на мопеде. ДТП произошло на улице Буханцева неподалеку от трамвайного кольца на «Радомской». Водитель скутера предпочел скрыться с места аварии. А 56-летний мужчина, который был за рулем мопеда, получил серьезные травмы и попал в больницу.

- По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя скутером, совершил столкновение с мопедом. После, бросив транспортное средство на месте аварии, скрылся, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Все обстоятельства этого ДТП еще предстоит выяснить полицейским, как и смертельной аварии, которая случилась тем же вечером в Красноармейском районе. В тройном ДТП погибли молодой мужчина и 12-летний мальчик, еще один мужчина и 8-летний ребенок оказались в больнице.