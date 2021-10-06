В Волгограде УК «Центрального района» заплатит 250 тысяч штрафа за разрушенный карниз и балконы

УК должна содержать дом в порядке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За обваливающийся карниз крыши и разрушенные балконные плиты домов в центре Волгограда УК «Центрального района» заплатит 250 тысяч рублей штрафа. Управляющая компания пыталась оспорить наказание за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, но его законность подтвердил Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщили в региональном Госжилнадзоре.

«Заработали» коммунальщики солидный штраф за нарушения в двух домах на проспекте Ленина, 47 и улице Новороссийской, 32. От жильцов в Госжилнадзор поступало множество жалоб. Выездная проверка их обоснованность подтвердила. В доме на проспекте инспекторы зафиксировали значительное разрушение карниза крыши, выкрашивание и обрушение отделочного слоя. А на Новороссийской, 32 разрушались балконы, из тела плит сыпался бетон, оголяя ржавую арматуру. Все это потянуло на штраф в четверть миллиона рублей.