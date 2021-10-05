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Происшествия5 октября 2021 22:05

Молодой мужчина и 11-летний ребенок погибли в тройном ДТП на юге Волгограда

Еще один мальчик в больнице в тяжелом состоянии
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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В страшном ДТП погиб молодой мужчина и ребенок.

В страшном ДТП погиб молодой мужчина и ребенок.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП случилось во вторник, 5 октября около 19 часов в Красноармейском районе Волгограда. В поселке Кирова на юге города столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2115, Форд Куга и Лада Ларгус. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются следователи Главка, сотрудники ГИБДД, автотехники. Но, по предварительным данным, 27-летний водитель «пятнадцатой» выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Фордом».

После удара машины развернуло на проезжей части, и в них на полной скорости влетела «Лада Ларгус». «Пятнадцатая» оказалась зажатой между двумя машинами. Автомобиль смяло в лепешку, и достать людей из машины смогли только сотрудники МЧС, разрезав кузов. К сожалению, водитель и ехавший с ним на переднем пассажирском сиденье 11-летний мальчик погибли на месте аварии. Еще один ребенок девяти лет ехал на заднем сидении, его в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. В больницу, по информации ГУ МВД по Волгоградской области, попал и водитель «Форда».

"Пятнадцатую" зажало между двумя машинами.

"Пятнадцатую" зажало между двумя машинами.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области