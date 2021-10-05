В Волгограде чиновника будут судить за закопанный на свалках в пойме мусор

Экс-директора будут судить за превышение полномочий. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в Краснооктябрьский районный суд суд уголовное дело экс-директора ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства». Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Он подписал акты невыполненных работ на ликвидацию свалок в Волго-Ахтубинской пойме на сумму в 121 миллион рублей.

- Ожидать суда мужчина будет, находясь по домашним арестом, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как установило следствие, летом 2018 года дирекция заключила госконтракт на ликвидацию свалок в Среднеахтубинском районе. За 269 миллионов рублей подрядчик должен был вывезти мусор с 18 точек в карьер у хутора Заяр и подготовить к рекультивации более 62 гектаров земли. Но часть мусора закапывали в землю на этих же несанкционированных свалках, а чиновник этого «не заметил».

Вывело махинаторов на чистую воду УФСБ России по Волгоградской области. Расследование дел еще на троих сообщников также находится в завершающей стадии.