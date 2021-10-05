До минус 3 градусов ночью: какой будет погода в Волгограде и области 6 октября

В Волгограде будет относительно тепло, но ветрено. Фото: Алексей ФОКИН

Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, в среду, 6 октября 2021, в Волгограде сохранится ночная прохлада и будет довольно тепло днем. По области местами ночью подморозит до минус 3 градусов. Небо будет облачным, но с прояснениями. Сильных дождей метеорологи не обещают.

В Волгограде в ночь на 6 октября температура воздуха опустится до 1 - 3 градусов тепла, в районах области разброс будет больше в отрицательную сторону - от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в областном центре воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла, в регионе – от 8 до 13.

Однако дневное тепло нивелирует сильный восточный ветер, порывы которого в Волгограде могут достигать 15 – 18 метров в секунду, по области – до 20 м/с. До конца рабочей недели такая осенняя погода продержится на всей территории Волгоградской области.