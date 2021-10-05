Жителей 4 районов Волгограда оставят без электричества 6 октября

Электричества не будет до темна. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Очередные отключения света запланировали энергетики из-за плановых работ на волгоградских электросетях в среду, 6 октября 2021 года. На этот раз без электричества и возможности работать на удаленке лишатся жители десяти улиц в четырех районах Волгограда - Центральном, Кировском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. Как сообщили в «Россети Юг», электроснабжение жилых домов приостановят на срок от четырех до девяти часов. Жителям Кировского придется зажечь фонарики и свечи.

В Центральном районе Волгограда 6 октября обесточат всего один жилой дом – на улице Коммунистической,10. Света не будет с 9 до 14 часов. Чуть меньше сидеть без удобств придется жителям Тракторозаводского района. С 9 до 13 часов оставят без электричества дома на трех улицах: Дегтярева, №36 и 37, Дзержинского, 34 и Оскольской, №1-9.

В Краснооктябрьском районе в среду локальный блэкаут объявят на двух улицах: Аграрной, в домах №2-10,2а,4а и 6а, и Кравченко, в домах №2,1б, 1в, 230/3, 230/153 и 230/144. И, наконец, в Кировском районе сидеть без света с 9 до 18 часов придется обитателям домов по адресам: улица Абганеровская, №4-30 и 23, переулок Ковыльный, №5-11 и 4-6, улица Лавровая, дома №37 и 49, улица Чехова, дома №2-12 и 3-7. Здесь отключают электричество далеко не в первый раз.