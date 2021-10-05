Волгоградец учинил зверскую расправу над пожилой матерью

Мужчина схватил нож и набросился на пожилую мать. Фото: Архив "КП"

К конце сентября в Дзержинском районе Волгограда скончалась от многочисленных ножевых ранений и ударов пожилая женщина. В жестокой расправе над собственной матерью подозревают ее 43-летнего сына. Мужчину уже заключили под стражу по решению суда, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, ночью 29 сентября мужчина поссорился с матерью. Сначала он изрезал ее кухонным ножом, а потом бил кулаком по голове, пока пожилая женщина не потеряла сознание. Ее увезли в больницу, где она вскоре скончалась.

- Медики поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода и костей основания черепа, непроникающие поверхностные колото-резаные ранения груди». Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась не приходя в сознание, - сообщила «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Им еще предстоит выяснить мотив жестокой расправы.