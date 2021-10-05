Под Волгоградом открыли новый железнодорожный мост через ВДСК

Новый мост позволит увеличить грузовой трафик к морским портам. Фото: ПривЖД

Новый железнодорожный мост через Волго-Донской канал на перегоне Горнополянский – Канальная открыли в Волгоградской области 5 октября. Второй путь на участке от станции Максима Горького до Котельниково позволит почти в пять раз увеличить трафик в направлении портов Азовского и Черного морей в обход Волгограда. По видеосвязи в присутствии Министра транспорта РФ Виталия Савельева и губернатора Андрея Бочарова дал старт движению по новому мосту председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

- Мы открываем движение поездов на участке железных дорог, который, несомненно, будет играть ключевую роль в обеспечении надежных и безопасных перевозок пассажиров и грузов между Поволжьем и Югом страны, – подчеркнул Олег Белозеров.

Новый мост через ВДСК имеет протяженность 176 метров и длину руслового пролета 88 метров. Расположен он в Светлоярском районе области. Построили мост всего за два года по уникальной технологии, которая позволила не останавливать навигацию на Волго-Донском канале. Для поездов здесь уложили бесстыковой, «бархатный» путь.

Перегон Горнополянский – Канальная протяженностью 24 километра был последним «узким местом» между станциями Максима Горького и Котельниково. С вводом в строй второго пути здесь смогут ходить до 154 пар поездов сутки, а скорость движения грузовых составов в направлении морских портов вырастет до 90 километров в час.

- В ходе реализации проекта построено 175 км вторых перегонных путей и 39 км станционных путей, 140 искусственных сооружений, более 90 зданий и пассажирских платформ, - отмечают в администрации региона.