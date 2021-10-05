Расселение аварийного жилья в Волгоградской области обсудили с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ

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В Волгоградскую область 5 октября приехали с рабочим визитом председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин. После рабочей встречи с губернатором Андреем Бочаровым они проведут совещание с главами муниципалитетов, сообщили в администрации региона.

Главной темой обсуждения станет программа расселения аварийного жилья, в том числе через комплексную застройку. Также на совещании обсудят реализацию программ капремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Еще одним пунктом повестки визита руководителей Фонда стало подписание соглашения о сотрудничестве с Волгоградской областью касательно проектов комплексного развития. По словам Сергея Степашина, Волгоградская область станет одним из первых регионов, где расселят ветхие дома.

- Что касается Волгограда, у нас претензий нет — программа реализуется. Средства в бюджете фонда для этого есть. Есть свои строители, хороший опыт работы. Поэтому я думаю, что мы сможем чуть раньше решить эту проблему, - отметил Сергей Степашин.

По соглашению в 2022 году в регионе стартуют три проекта комплексной застройки.

- В Волгограде будет расселяться 37 тысяч квадратных метров, а нового жилья будет построено 156 тысяч квадратных метров — пропорции практически один к пяти. Тем самым и город получит развитие, и люди переедут в новые квартиры, - пояснил суть соглашения Константин Цицин.