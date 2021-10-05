15-летний парень устроил ралли с полицейскими в Волгоградской области

15-летний подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС в Николаевском районе Волгоградской области. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Погоня с применением табельного оружия произошла накануне ночью в Волгоградской области. 15-летний подросток решил покататься в Николаевском районе без прав на отцовской иномарке. Когда его попытались остановить сотрудники ДПС, парень струсил и решил скрыться. Погоня, которая попала на видео, закончилась, когда госавтоинспекторы начали стрелять по колесам.

Инспекторы ДПС дежурили возле села Политотдельское в Николаевском районе и попытались остановить иномарку. Водитель проигнорировал требование полицейских и начал стремительно уезжать. Инспекторы отправились в погоню за автовладельцем, который грубо нарушал правила и своими манёврами создавал угрозу другим людям.

На видео с регистратора полицейских слышно, как госавтоинспекторы несколько раз требуют остановить машину и неоднократно предупреждают водителя, что будут стрелять. Сотрудник ДПС сначала выстрелил в воздух, лихач не остановился даже после этого действия. Тогда полицейский открыл огонь по колёсам. После повреждения задней шины, водитель остановился. Полицейские задержали 15-летнего водителя и его 18-летнего друга.

Оказалось, подросток без водительских прав взял отцовскую машину, чтобы покататься по Николаевскому району. Но, когда увидел полицию, испугался ответственности и решил уехать. Сотрудники ДПС составили протокол за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Документ направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Николаевского района. Благо, никто из-за погони не пострадал. Служебная проверка установила, что госавтоинспектор законно применил оружие.