Нескольких пропавших в Волгоградской области афганских полицейских нашли

Сегодня, 5 октября, стало известно о пяти пропавших в Волгоградской области афганских полицейских. Они слушатели местной академии МВД. 3 октября полицейские ушли из общежития на улице Исторической, до сегодняшнего дня об их местонахождении не было ничего известно. Как сообщил источник «КП-Волгоград» в силовых структурах, нескольких афганцев уже нашли, их передали военной прокуратуре.

Остальных пропавших афганских полицейских ищут в нашей области, ориентировки на них разослали в соседние регионы и Москву. По информации источника редакции, все пятеро– слушатели 2 курса Волгоградской академии МВД. Они числятся в 207 учебной группе факультета подготовки иностранных специалистов. Силовики распространили следующую ориентировку: сержант полиции Гулаб Абдул Сабур 1993-го года рождения, капитан полиции Шарифи Атикулла 1990-го, и лейтенант полиции Самим Ибрахим 1996 года рождения.