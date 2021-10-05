Волжанин из-за ревности до смерти избил свою девушку

Мужчину задержали. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело на 31-летнего мужчину. Ранее судимый житель Волжского избил свою девушку, нанеся ей несколько ударов кулаком по голове, после чего она скончалась. Подозреваемого уже задержали. Причиной стала банальная ревность.

- По словам мужчины, возвращаясь домой, он увидел ее во дворе на лавочке в компании двух мужчин. Избив девушку, он увел ее домой и уложил спать, а утром обнаружил, что она мертва, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

По данным следствия, волжанин жил с убитой девушкой в гражданском браке. Вместе выпивали, часто скандалили. А 1 октября конфликт закончился рукоприкладством.

- Эксперты установили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, - рассказала представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Мужчина отпираться не стал и во всем сознался, сейчас он находится под стражей.