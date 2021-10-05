Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 12:56

Новый начальник УФСБ прибыл в Волгоград

Генерал-майора Александра Ларина уже представили личному составу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Генерал-майор Александр Ларин. Фото: УФСБ по ВО

Генерал-майор Александр Ларин. Фото: УФСБ по ВО

В Волгоград 5 октября прибыл новый начальник управления ФСБ России по Волгоградской области. На эту должность президент назначил 46-летнего генерала-майора Александра Ларина, который ранее был заместителем в московском управлении. Нового начальника уже представили личному составу, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. А прежний руководитель ведомства возглавил управление в соседнем регионе.

- Генерал-лейтенант Игорь Голдобин назначен на должность начальника УФСБ России по Ростовской области, - сообщили в ведомстве.

Напомним, Игорь Голдобин руководил волгоградским УФСБ с декабря 2019 года. Прежний начальник генерал-лейтенант Анатолий Гулевский два года назад переехал в Москву и возглавил общество «Динамо». Еще две недели назад в региональном управлении грядущие кадровые перестановки не подтверждали.