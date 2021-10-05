Новый начальник УФСБ прибыл в Волгоград

Генерал-майор Александр Ларин. Фото: УФСБ по ВО

В Волгоград 5 октября прибыл новый начальник управления ФСБ России по Волгоградской области. На эту должность президент назначил 46-летнего генерала-майора Александра Ларина, который ранее был заместителем в московском управлении. Нового начальника уже представили личному составу, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. А прежний руководитель ведомства возглавил управление в соседнем регионе.

- Генерал-лейтенант Игорь Голдобин назначен на должность начальника УФСБ России по Ростовской области, - сообщили в ведомстве.

Напомним, Игорь Голдобин руководил волгоградским УФСБ с декабря 2019 года. Прежний начальник генерал-лейтенант Анатолий Гулевский два года назад переехал в Москву и возглавил общество «Динамо». Еще две недели назад в региональном управлении грядущие кадровые перестановки не подтверждали.