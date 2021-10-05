20 лет колонии строгого режима запросил волгоградский прокурор для обвиняемого в убийстве иностранного студента

В.Н. Васильеву грозит до 20 лет тюрьмы за убийство иностранного студента в Волгограде. Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Обвиняемому в убийстве иностранного студента грозит до 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание для подсудимого В.Н. Васильева запросил волгоградский прокурор. Сегодня, 5 октября, в областном суде начались прения по уголовному делу об убийстве 17-летнего студента ВолгГМУ из Азербайджана.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в ходе прений прокурор также запросил для обвиняемого ограничение свободы на 1,5 года (после отбывания основного срока) и штраф в 150 тысяч рублей. При этом государственный обвинитель отказался от статьи за приобретение и перевозку В.Н. Васильевым огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору. Это обвинение не нашло подтверждения в ходе судебного разбирательства. Также подсудимому не вменяют незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатых веществ «в связи с малозначительностью деяния, не представляющего общественной опасности».

Сегодня в Волгоградском областном суде свою позицию озвучила сторона обвинения. На следующем судебном заседании 12 октября в прениях выступит защита В.Н. Васильева.