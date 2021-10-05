Мэрия Волгограда ищет подрядчика для возведения пятой школы на 1000 мест

Пятую школу-тысячник построят в Дзержинском районе Волгограда. Фото: школа №77 на 800 учеников в Кировском районе, АВО

Новую школу на 1000 учеников построят в Волгограде. Муниципалитет объявил электронные торги по поиску компании, которая исполнит контракт. Образовательное учреждение появится на улице Шекснинской в Дзержинском районе.

По уже стандартным условиям контракта, в пятой волгоградской школе на 1000 мест разместят 40 классов, многофункциональные спортивные залы, деловой центр и актовый зал на 336 мест. Также по проекту в учебном заведении на Шекснинской предусмотрены мастерские, лаборатории, библиотека, лингафонные кабинеты и современная столовая. Саму территорию школы адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле учебного заведения обустроят спортгородок со стадионом, несколькими площадками и беговыми дорожками.

Напомним, в Волгограде уже работает школа на 1000 мест в Советском и на 800 в Кировском районах. Идет строительство образовательной организации на 1000 учеников на юге города – в Красноармейском районе, учреждение введут в эксплуатацию в 2022 году. Также началось возведение школы-тысячника в Ворошиловском районе. Идет подготовка к строительству еще двух объектов на 1224 места каждый - в микрорайоне Комарово в Советском и на улице Кортоева в Дзержинском районе.