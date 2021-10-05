Нелегальную обувь из Дагестана конфисковали в Волгограде

Волгоградский Роспотребнадзор вместе с Астраханской таможней в июне арестовали 1146 пар нелегальной обуви, которую везли на грузовике из Дагестана в Москву. Центральный райсуд Волгограда оштрафовал перевозчика «Дагтранс Лайн» на 50 тысяч рублей, плюс к этому вся изъятая обувь подлежит конфискации, сообщили ведомстве.

На многих коробках обуви, которую задержали таможенники, вовсе не было обязательной маркировки, часть кодов повторялась.

- Количество таких повторений средств идентификации в маркировке обувных товаров составило от 2 до 568, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.