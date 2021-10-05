Волгоградец Влад Синилкин, который лишился руки и обеих ног в аварии, полетит на протезирование в Германию

Семья Влада Синилкина продолжает собирать деньги на первое протезирование, которое назначено уже на ноябрь. Фото: личный архив

Врачи назначили дату первого протезирования для юного волгоградца Влада Синилкина. Мальчик потерял обе ноги и руки при аварии в Рязанской области. Семья поедет на процедуру 11 ноября 2021 года в Германию, но маму мальчика, Татьяну, беспокоит то, что у них до сих пор не хватает средств на протезирование. Синилкиным нужно собрать еще 20 тысяч евро или 1 миллион 685 тысяч 409 рублей.

Волгоградка Татьяна Синилкина просит всех помочь её сыну встать на ноги и вновь обрести счастливое детство. Семья уже собрала и перечислила клинике в Германии 150,5 тысяч евро, то есть 12 683 469 рублей. И до желанного и необходимого протезирования осталось совсем немного.

- Каждый рубль, каждая копейка имеет огромное значение. Даже если это будет 50,20,5 рублей-они очень помогут Владику вновь встать на ножки, - написала Татьяна Синилкина в Instagram.

Со вчерашнего дня храбрый мальчик начал тренироваться, чтобы подготовиться к протезированию в ноябре. Реквизиты для помощи Владу Синилкину: Карта Tinkoff 5536 9137 9725 0111. Перевод по номеру телефона: +7 926 705-38-02 Роман Сергеевич С.

В начале сентября стало известно, что рязанский суд закрыл дело об аварии, в которой пострадал Влад. Напомним, ДТП с пассажирским автобусом «Москва-Волгоград» произошло 25 декабря 2020 года на трассе Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области. В аварии погибли 4 человека, 13 пострадали. 10-летний Влад Синилкин потерял руку и обе ноги. Но Рязанский суд закрыл производство из-за смерти подозреваемого. Мама Влада, Татьяна, говорила, что будет добиваться справедливости и дальше.