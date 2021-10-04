Почти 8 тысяч волгоградцев прошли диспансеризацию после коронавируса

На обследование бесплатно может прийти любой переболевший ковидом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде и области за время пандемии коронавирусом переболели более 83 тысяч человек. С июля 7980 жителей региона, которые перенесли инфекцию в средней и тяжелой формах, прошли углубленную диспансеризацию, сообщили в облздраве.

По данным комитета здравоохранения региона, на сегодня углубленное медицинское обследование доступно волгоградцам абсолютно бесплатно в 51 поликлинике. Все, что для этого нужно, записаться на прием у участковому терапевту.

- С момента выздоровления после CОVID-19 должно пройти не менее двух месяцев, - подчеркивают в комитете.

Напомним, а первом этапе диспансеризации у переболевших коронавирусом возьмут анализ крови и мочи, проведут пульсоксиметрию и тест с нагрузкой, а также проверят уровень холестерина и внутриглазного давления. Если у человека есть одышка, его направят на второй этап, где сделают рентген, ЭКГ, КТ и УЗИ вен. Все это поможет избежать возможных осложнений.