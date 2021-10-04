Без электричества 5 октября оставят дома в 5 районах Волгограда

Электричества не будет целый день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник 5 октября 2021 года сидеть без электричества и возможности работать на удаленке придется тысячам жителей пяти районов Волгограда. В списке на отключение света в этот оказались отдельные улицы и дома Дзержинского, Краснооктябрьского, Ворошиловского, Кировского и Советского районов. Как сообщили в «Россети Юг», отключения продлятся от семи до десяти часов в течение дня.

В Дзержинском районе 5 октября с 9 до 16 часов обесточат дома на улице Гейне, 3 и Шекснинской, №3, 5 и 7, Днестровской, 26, Енотаевской, №, 46-60, 64-74, 74а, 78, 78а, 80, 82а, 82-88, 88а, 90, 92, 53-59, 59а, 61, 63, 67-73, 73а, 75-81, 81а, 83, 83а, 85-89, 89а, 91, 93, 93а, 95, 97, Ткачева, №68, 70, 70а, Эльтонской, №52-62, 62а, 64-92, 92а, 94, 94а, 96, 53-65, 71-101. С 9.00 до 17.00 не будет света на улицах Братьев Толмачевых, в домах №2-14, 18, 20, 1-23, Полковника Батюка, №2, 2а, 2г, 4-26, 1-25 и Генерала Гурова, №4-28.

На Красном во вторник среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц Аэрофлотская, домов №69-75, 72-78, Титова, №70, 76, 77, 77д, 79, 81, Руднева, №51-59, 61а, 61, 63а, 63, 65-75, 77а, 79-93, 50-62, 64а, 64-72, 72а, 74-84. Электричества не будет с 9 утра до 17.00. В Ворошиловском районе локальный блэкаут объявят в это же время по адресам: улица Белоглинская, №1-29 и 4-28, Валдайская, №198-206, 198б, 198а, 200а, 203а и 206а, Вяземская, 56, Ельшанская, №143, 143а, 139 и 139/1, Калачевская, №56, 56а, 59, Комитетская, №74-80 и 80а, Кронштадтская, №73-89, 94-106, 92а, Кузнецкая, №117-135, 129а и 146-152, Ленинградская, №139-147, 141а, 145а, 150, Чинаковская, 4 и Уржумская, 34. Также в Краснооктябрьском районе 5 октября на сутки отключат воду (все адреса).

Среди жителей Советского района 5 октября сидеть без света с 9 до 17 часов будут обитатели улиц: Абхазская, дома №25-33, 33а, 22-28, 26, Бакинских комиссаров, №12-22, 28-30, 12а, 14а, 28а, Кабардинская, №34, 36, 23, Корейская, №49, 51, 40-64, Сухумская, №24, 26, 21, Якутская, №11-35, 35г, 12-32 и 24а, 26а, 12а, переулок Трудовой, №1-5, 5а, 2-12, улица Производственная, №6-12 и 10а, Революционная, №49-53, переулок Оршанский, дома №1-9 и 2-10.

В Кировском районе Волгограда в последнее время проходят самые масштабные отключения. На этот раз обесточат с 9 утра до 17 часов дома по адресам: Абганеровская, 31-43, 32-110, 47-103, 82а, 110б, 114-126, Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46, Еловая, 32-36/2, 38-44, Каменная, 1-17, 2-14, Камышанская 1-3/2, 2-8, Красных Партизан, 27а-109, 28 (детсад), 30-66, Кизиловая, 35-71а, 85-87, 42-46, Кленовая, 30-30а, 31-39, 32-40, 43-59, 48-82, Майская, 97-145, 86-146, Мингечаурская, 35-51, 26-32, Пальмовая, 11-15, Пилотская, 13, Ртищевская, 1-45, 2-24, Североморская, 1а-19, 2-12, Строительная, 1-9, 2--68, 9а-41, Тростниковая, 34--72, Покровского, 1-45, 2-36, Покровского 1-й проезд, 1-7, 4, Покровского 2-й проезд, 5-7, 4-6, Покровского 3-й проезд, 3-7, 2-8, Покровского 4-й проезд, 3-7, 4-6, Покровского 5-й проезд, 3-7, 4-8, Покровского 6-й проезд, 3-5, 4-6, Покровского 7-й проезд, 3-5, 4-6, Покровского 8-й проезд, 3-7, 4-6. Также в зоне отключения окажутся переулки: Волжский, 4а-6, 1-7, 10, Воткинский, 2-4, 1-9а, Гжатский, 1-5а, Гороховский, 3-17, 4-12, Дашавский, 1-19, 4-22, Даниловский, 1-9, 2-10, Железный, 1а-5, 6-14а, 7а-15, 14-40, Майский-II, 3, Мраморный, 17-45, 20-42, Октябрьский, 2-10, 1-11, Ольховский, 11, 10-26, Псковский, 13-19, 6-14, 2, 21-31а, Советский, 4-34.