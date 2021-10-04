40 волгоградцев отравились грибами с начала сезона «тихой охоты»

С начала сентября 40 волгоградцев отравились грибами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в волгоградскую больницу скорой помощи №25 с признаками отравления госпитализировали семью из Даниловского района. Все четверо, в том числе 9-летняя девочка и 3-летний ребенок, съели грибы. В облздраве рассказали, что мать положили в реанимацию, через день уже перевели в отделение токсикологии. Сейчас медики характеризуют состояние пациентов как средне-тяжёлое. Только с начала сентября с отравлениями из-за грибов в 25 больницу Волгограда положили 40 жителей региона.

Сегодня, 4 октября, стало известно о 12-летнем мальчике из Камышина, который попал в реанимацию из-за съеденных грибов. Школьника положили в городскую больницу. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, его состояние стабильное.

В ночь со 2 на 3 октября в Волгограде пришлось экстренно вывозить с Сарпинского женщину с отравлением. В мэрии сообщили, что звонок в службу спасения был в 23:30, специалисты перевезли пострадавшую через Волгу за 45 минут. На переправе женщину уже ждала скорая помощь.