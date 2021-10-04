Отопительный сезон в Волгограде не начнется раньше 10 октября

Временно исполняющий полномочия мэра Волгограда Владимир Марченко еще на прошлой неделе заявил, что отопление в жилые дома городские котельные начнут подавать к 10 октября. В понедельник на встрече с губернатором Андреем Бочаровым снова обсудили вопрос старта отопительного сезона. Чуда, на которое надеялись замерзающие в офисах и квартирах люди, не произошло. Раньше котельные не запустят. Андрей Бочаров поставил задачу начать подтопку соцобъектов и жилого фонда к концу недели. Конец недели как раз приходится на 10 октября.

Так же на встрече глава региона попросил Марченко продолжить подготовку Волгограда к зиме, при этом особое внимание уделить системам жизнеобеспечения города, социальным объектам, жилому фонду, дорожно-транспортной инфраструктуре.