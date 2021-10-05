Уралсиб представляет новый пакет «Макс»

Фото: банка Уралсиб.

В числе преимуществ нового сервиса «Макс» – льготы при проведении платежей и снятии наличных. И не только.

Что входит в пакет?

В течение месяца клиент может осуществлять пятьдесят внешних он-лайн платежей; переводить в общей сложности до полумиллиона рублей физлицам (также на свой личный счет в УРАЛСИБЕ); снимать до полумиллиона рублей наличными через кассу (исключая нужды на зарплатные и социальные выплаты); вносить наличные деньги на счет - до трехсот тысяч рублей - тоже через кассу.

Что для этого нужно?

Бизнес-клиенты Банка УРАЛСИБ могут бесплатно получить новую карту «Макс» и не платить за ее обслуживание на протяжении одного месяца. Далее ежемесячная оплата составит всего 990 рублей. Плюс дополнительный бонус: десять процентов кешбэка за покупки.

Обязательно ли уже быть клиентом Банка УРАЛСИБ, чтобы использовать эти преимущества?

Нет. Пакет услуг «Макс» можно подключить уже при открытии счета в период с 1 октября этого года по 31 января будущего включительно. Новая разработка – не единственный повод так и поступить. Сегодня банк предлагает удобные цифровые сервисы финансовых продуктов и услуг, создавая комплексную экосистему для предпринимателей, включающую бесплатное обучение бизнес-основам.

Всем, кто хочет узнать больше о продуктах и услугах для малого бизнеса - подробная информация на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»