В Волгограде до смерти избили 43-летнего кемеровчанина

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Жители дома на улице Кузнецкой, 26 в Волгограде в ночь с 3 на 4 октября стали свидетелями конфликта между тремя мужчинами. Прибывшие на вызов полицейские и сотрудники скорой помощи обнаружили тело избитого мужчины с множественными повреждениями. Эксперты установили, что смерть 43-летнего жителя Кемеровской области наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, рассказали в региональном следственном управлении СКР.

- Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону.

По данным следствия, поздним вечером 3 октября текущего года кемеровчанин возвращался к месту своего проживания. На Кузнецкой он встретил двоих незнакомцев, внезапно вспыхнувший конфликт перерос в драку. Мужчины нанесли 43-летнему прохожему множество ударов по голове, лицу и туловищу. В результате он скончался на месте. Преступников вскоре задержали. Ими оказались два 29-летних приятеля.

- В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Следователям еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.