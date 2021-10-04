Волгоградские госавтоинспекторы помогли паре из Калмыкии доехать до роддома

Волгоградские сотрудники ДПС довезли пару из Калмыкии в родильный дом. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

1 октября особенно запомнилось молодой паре из Калмыкии и волгоградским полицейским. Молодые супруги ехали из дома в областной центр, когда у девушки начались преждевременные роды. Семья могла не успеть доехать до перинатального центра, поэтому будущий папа обратился за помощью к инспекторам ДПС, которые дежурили на посту «Чапурниковский».

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, хорошо закончившееся происшествие случилось около часа дня 1 октября. К сотрудникам Госавтоинспекции на посту «Чапурниковский» обратился водитель из Республики Калмыкия. У его жены начались преждевременные роды и они не успевают доехать до перинатального центра из-за загруженности трассы. Беременной грозили осложнения по медицинским показаниям.

Волгоградские инспекторы ДПС на патрульной автомашине с мигалками сопроводили семью из Калмыкии в роддом, там женщину уже ждали врачи. Роды прошли успешно, у молодых родителей на свет появился мальчик. Семья поблагодарила волгоградских сотрудников ГАИ за помощь.