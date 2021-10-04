Волгоградские полицейские нашли множество нарушений на дорогах Камышинского района

Зебра возле школы Петров Вала, к которой нельзя подойти из-за трубопровода. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Жители Камышинского района недовольны состоянием местных магистралей. Об этом говорят многочисленные обращения в профильные инстанции Волгоградской области. Поэтому отдел дорожного надзора региональной Госавтоинспекции провел проверку состояния дорог, пешеходных переходов, железнодорожных переездов и мостов. Инспекторы нашли большое количество нарушений на магистралях Камышинского района.

Сотрудники отдела дорожного надзора Госавтоинспекции Волгоградской области проинспектировали улицу у школы города Петров Вал и установили, что у зебры нет подходов, то есть человек при пересечении проезжей части упирается в трубу, также там нет предупреждающих знаков для водителей.

У школы города Камышин идет ремонт магистрали, но на месте нет специальных дорожных знаков, ограждений и информационных щитов. Возле других образовательных учреждений полицейские обнаружили отсутствие пешеходных ограждений, искусственных неровностей, знаков, ограничивающих максимальную скорость машин.

Мост в городе Петров Вал через реку Иловля, по мнению инспекторов Госавтоинспекции, совсем не отвечает требованиям безопасности, он состоит из несвойственных таким сооружениям элементов, для него не установлена максимальная допустимая нагрузка. Полицейские заключили, что мост почти непригоден для движения. На железнодорожных переездах Камышинского района также есть недостатки в содержании, например, межрельсовый настил в таком состоянии, что при переезде транспорт цепляет дорогу кузовом.

В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали, что Госавтоинспекция не раз выдавала предписания и выписывала штрафы владельцам объектов Камышинского района. Но недостатки на них не устраняют уже долгое время. По новым нарушениям инспекторы составили протоколы и снова направили собственникам представления об устранении.