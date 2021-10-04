Гриб-великан весом в 1,1 килограмма нашли в Волгоградской области

Вот такой гриб-великан попался ростовчанке, которая стала чемпионкой в двух номинациях. Фото: облкомприроды

В выходные 150 жителей Волгоградской области и соседних регионов собрались в природном парке «Цимлянские пески» на грибной чемпионат. Самым весомым трофеем любителей тихой охоты стал гриб-великан весом в 1,1 килограмма. Нашедшая его жительница Новошахтинска Валентина Горбачева стала победителем и в личном первенстве, набрав за два часа сразу 10 килограммов грибов, сообщили в облкомприроды.

- Первое место в командном первенстве заняла команда «Эко-Дон» из Калача-на-Дону. Их достижением стали 36,6 килограмма отборных маслят, подберезовиков, подосиновиков, вешенок и тополевых рядовок, - рассказали в профильном комитете.

Юбилейный десятый чемпионат оказался одним из самых удачных для грибников. Участники соревнований собирали не только грибы, но и попутно очищали лес от мусора. В этой номинации лидировала команда «Боровички» из рабочего поселка Чернышковский.