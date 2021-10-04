Причиной вони на севере Волгограда стала горящая свалка

Волгоградцы пожаловались на неприятный запах. Фото: Андрей МИРЕЙКО

По мнению экологов, причиной жуткой вони на севере Волгограда стало горение закрытой свалки Тракторозаводского района. Две жалобы на неприятный запах от жителей микрорайона Спартановка поступили в прошедшие выходные на горячую линию регионального центра экологического контроля. Однако стационарный пост не зафиксировал в воздухе превышения ПДК оксида и диоксида азота, оксида углерода и других вредных веществ, сообщили в облкомприроды.

- Для комплексной оценки ситуации комитетом организовано обследование территории, с которой поступили жалобы, посредством передвижной лаборатории. Анализируются следующие компоненты: аммиак, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, сероводород, углерода оксид. На текущий момент превышений допустимых концентраций по этим веществам не зарегистрировано, - прокомментировали в профильном комитете.

Сейчас специалисты регионального центра экологического контроля берут пробы воздуха на Тракторном. Их результаты станут известны после исследований в лаборатории. Но во время осмотра территории инспекторы уже обнаружили горящую свалку.

- В администрацию Волгограда будет направлено обращение с требованием принять меры по ликвидации возгорания на свалке, - прокомментировали в ведомстве.