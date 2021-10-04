В мэрии Волгограда объяснили строительство шиномонтажа под окнами высотки

На севере Волгограда жители нескольких домов на Спартановке готовы выйти на собрание и даже митинг против строительства под окнами их домов шиномонтажной мастерской. Речь идет о набережной в районе улицы Менжинского между парковкой и оврагом. О протестных настроениях горожан рассказал общественник Алексей Ульянов. В мэрии сообщили, что на набережной Волжской Флотилии в схеме нестационарных торговых объектов предусмотрено размещение павильона в 30 метрах от жилого дома на участке площадью 27 квадратных метров.

- Размещение НТО на данной территории не перекрывает подходы к Волге и не создает помех движению транспорта и пешеходов, - подчеркивают в мэрии. - Участок предоставлен по результатам открытого конкурса для размещения павильона, в котором предприниматель планирует оказывать услуги по шиномонтажу для посетителей парковки и жителей близлежащих домов.

Так что согласно документам, бизнесмен может поставить там павильон, но не капитальный объект. А кучи земли вокруг, по данным мэрии, предназначены для обустройства площадки под павильон и прилегающей к нему территории.