Рейтинги Банка Уралсиб выросли

Фото: банка Уралсиб.

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги Банка Уралсиб до «B1» с предыдущей отметки «В2». Это означает, что в последнее время банк показал прекрасные результаты работы и потенциальные возможности.

При проведении анализа учитывалось множество факторов. Среди самых значимых: снижение рисков активов и повышение прибыли до резервных цифр, а также накопленный капитал, достаточный для проведения операционной деятельности в ближайшем будущем. Официально выданный прогноз от специалистов международного агентства: «Стабильный».

Банк продолжает пользоваться популярностью, а на 30 июня 2021 г. более 40 процентов его активов официально признаны ликвидными (то есть востребованными на рынке при продаже по актуальной цене). Это позволяет банку предлагать своим потребителям наиболее выигрышные процентные ставки в предоставлении различных услуг и уверенно претендовать на звание одного из лидеров банковской сферы России.

Резюме от Moody’s Investors Service (Moody’s): сейчас все операционные показатели говорят о том, что Банк Уралсиб будет и далее успешно, стабильно наращивать прибыль. Что в итоге пойдет на пользу и клиентам, и самой структуре.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»