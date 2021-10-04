Волгоград признали самым бедным миллионником по покупательской способности зарплат

Волгоград оказался беднейшим городом-миллионником по покупательской способности зарплат. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 37 тысяч 400 рублей составляет среднемесячная зарплата в Волгограде в первом полугодии 2021 года. Такая сумма свидетельствует о низкой покупательской способности, во всяком случае, по сравнению с заработком в других городах. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости. Они вычислили соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России с ценой потребительского набора и посчитали, жители каких городов наиболее платежеспособны. Волгоград разместился на 66 строчке рейтинга.

13 из 15 городов-миллионников России в верху рейтинга, поскольку в большей части крупнейших городов страны отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг выше, как и сам заработок граждан. Но Волгоград – самый бедный миллионник по покупательской способности. Однако, по сравнению с первым полугодием 2020 года, зарплаты выросли в нашем регионе почти на 9%.

Самые богатые миллионники – Москва (3 место) и Санкт-Петербург (7 место) с зарплатами более 113,5 тысяч рублей и в 74 тысячи соответственно. Также выделяются на фоне других: Екатеринбург ( 53 тысячи и 17-е место), Казань (47,5 тысячи рублей и 20-е), Красноярск (54,6 тысяч, 22 место), а также Уфа (48 тысяч, 24 строчка).

Самая высокая покупательская способность у зарплат в в Салехарде и Южно-Сахалинске – там жители зарабатывают более 100 тысяч в месяц. В конце рейтинга РИА Новости, Грозный, Нальчик и Элиста, заработок в этих городах варьируется в пределах 33-31 тысячи в месяц.