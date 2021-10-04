Сотню деревьев и кустарников высадили на склоне поймы Царицы в Волгограде

В Волгограде продолжают озеленять зоны отдыха и улицы. Как сообщили в мэрии, сотрудники «Зеленхоза» высадили еще сотню деревьев и кустарников на левом склоне поймы реки Царицы у музея «Россия – моя история».

- Там появились виргинская черемуха, остролистный клен, японская айва, робиния лжеакация и дерен, - рассказали в администрации города.

Всего этой осенью в центре Волгограда высадят около 500 деревьев и кустарников. Более зелеными станут Царицынский парк, бульварная зона на Аллее Героев и улица Чуйкова, где из-за изумрудной златки погибли несколько десятков ясеней. Заполнят зияющие пробелы и на улицах Советской, Мира, проспекте Ленина, в переулке Воровского у музтеатра.