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Общество4 октября 2021 12:05

Сотню деревьев и кустарников высадили на склоне поймы Царицы в Волгограде

Всего этой осенью в центре зеленые зоны пополнят 500 растений
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде продолжают озеленять зоны отдыха и улицы. Как сообщили в мэрии, сотрудники «Зеленхоза» высадили еще сотню деревьев и кустарников на левом склоне поймы реки Царицы у музея «Россия – моя история».

- Там появились виргинская черемуха, остролистный клен, японская айва, робиния лжеакация и дерен, - рассказали в администрации города.

Всего этой осенью в центре Волгограда высадят около 500 деревьев и кустарников. Более зелеными станут Царицынский парк, бульварная зона на Аллее Героев и улица Чуйкова, где из-за изумрудной златки погибли несколько десятков ясеней. Заполнят зияющие пробелы и на улицах Советской, Мира, проспекте Ленина, в переулке Воровского у музтеатра.