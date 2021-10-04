Коронавирусные ограничения ужесточат в Волгоградской области

Растет число заболевших и смертей от ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ближайшем заседании оперативный штаб рассмотрит предложения по ужесточению карантинных ограничений по коронавирусу и организации образовательного процесса и работы сферы услуг в Волгоградской области. Рост заболеваемости ковидом и санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стали главной темой оперативного совещания, которое провел 4 октября губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что дети и подростки стали болеть COVID-19 в 1,5 раза чаще, чем летом. Уровень вакцинации недостаточен, особенно среди пожилых людей. Они тоже стали заражаться чаще. Растет и количество смертей. При этом 80% умерших от ковида за последнюю неделю приходится на возрастную группу старше 65 лет.

- Охват вакцинацией среди жителей в возрасте 65+ составляет всего 40%, что, к сожалению, позволяет нам прогнозировать дальнейшее осложнение ситуации в этой возрастной группе и в целом среди людей старшего возраста, - подчеркнул Андрей Бочаров. - В свою очередь, повторно заболевших или заболевших после вакцинации – менее 1%. И болезнь у них протекает в более легких формах.

На сегодня прививку от коронавируса сделали около 880 волгоградцев, от гриппа – около 500 тысяч человек. Для коллективного иммунитета это мало.

Тем временем, с каждым днем все больше пациентов в ковидных госпиталях. Под инфекцию отдали еще 620 коек, в том числе новую больницу в Калаче-на-Дону. Но помимо коронавируса в этом году фиксируют и случаи гриппа, поэтому число инфекционных коек будут наращивать еще.

На совещании решили, что уже на этой неделе пройдет заседание оперативного штаба, на котором представят возможные прогнозы дальнейшего развития ситуации с коронавирусом и гриппом, а также предложения по дополнительным ограничительным мерам, которые могут сдержать распространение заразы.

- Особое внимание уделить вопросам реализации профилактических мер; дополнительных мер безопасности для людей старшей возрастной группы; вопросам вакцинации; организации образовательного процесса с учетом реальной санитарно-эпидемиологической ситуации; а также работе предприятий, организаций и учреждений, связанных с оказанием услуг жителям Волгоградской области, - подчеркнул губернатор.