Трое детей пострадали в авариях в Волгоградской области за прошедшие сутки

5-летнему мальчику потребовалась госпитализация

Вчера, 3 октября, в Волгоградской области произошли сразу три ДТП, в которых пострадали дети. Одно из них – с автобусом. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, около часа дня 62-летняя женщина за рулем «Тойота Рав 4» ехала по проспекту Ленина с улицы Энгельса в сторону Королева. При повороте на проспекте создала помеху автобусу, поэтому 55-летний водитель общественного транспорта экстренно затормозил. Из-за этого в салоне упала 90-летняя женщина и 5-летний ребенок. Пенсионерку отвезли в больницу, мальчику на месте оказали помощь, родители отказались от госпитализации.

Примерно в 12:20 в Советском районе житель Ростовской области на автомобиле «Опель Астра» двигался по Университетскому проспекту со стороны Кировского района. На светофоре 29-летний водитель врезался в остановившуюся на красный машину «Хонда Цивик». 37-летний водитель второй иномарки не пострадал, но 5-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь.

Также в воскресенье в Волжском пострадала 13-летняя девочка-пешеход. По предварительной информации, около 17 часов 35-летний водитель «Лада Приора» двигался по улице Карбышева со стороны Энгельса в направлении Королева и сбил 13-летнюю девочку. Она перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал. Пешехода осмотрели медики, она отказалась ехать в больницу.