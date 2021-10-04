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Общество4 октября 2021 11:08

В Волгограде ремонтируют дорогу на Шекснинской

Работы должны закончить до наступления морозов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Дзержинском отремонтируют более 20 километров дорог.

В Дзержинском отремонтируют более 20 километров дорог.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Дзержинском районе Волгограда по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновляют дорогу на улице Шекснинской. Бригады подрядчика уже отфрезеровали старый асфальт, который давно пришел в негодность из-за большого трафика. Сейчас меняют бордюры, после уложат два слоя асфальта.

- Одновременно на объекте ведется укрепление щебеночного основания, - сообщили в администрации города.

Как отмечают в мэрии, дорога идет через несколько жилых комплексов, к детсадам, вскоре здесь построят новую школу на тысячу мест. Всего в этом году в Дзержинском районе обновят 30 участков дорог общей протяженностью более 21,8 километра. В ближайшее время начнутся работы на улицах Савкина, Морозова, Колпинской, Южно-Украинской, Лесогорской и других. Завершить работы должны до морозов.