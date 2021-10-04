Пенсионерка погибла под колесами авто в Волгограде

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 3 октября, на юге Волгограда. Как рассказали в региональном Главке МВД, примерно в 2 часа дня 26-летний водитель за рулём «Лада Калина» ехал по улице Лимоновой в Кировском районе. Он двигался с Лавровой в сторону Тополевой. Напротив дома №7 при перестроении сбил 86-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. К сожалению, пешеход скончалась на месте от полученных травм.

В Дзержинском районе в воскресенье другой водитель сбил пенсионерку и решил скрыться с места аварии. По предварительной информации, в 7 часов утра 35-летний водитель ехал на «ВАЗ-21103» по улице Ленина в поселке Гумрак со стороны Лесной по направлению в поселок Аэропорта. Возле дома №57 на Ленина он сбил 63-летнюю женщину. Автомобилист уехал с места ДТП, позже его задержали полицейские. После аварии пенсионерке потребовалась госпитализация.