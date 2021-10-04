В Волгограде двоих ученых без прививок отстранили от работы

Вакцинацию сделали обязательной. Фото: Олег ЗОЛОТО

В октябре для волгоградцев, работающих во многих сферах, истек срок обязательной вакцинации от коронавируса. От работы отстраняют не только медиков, но и рабочих, и даже ученых. Среди тех, кто не сделал прививку от COVID-19 и остался не у дел, оказались руководитель Волгоградского отделения Русского географического общества, доцент ВГСПУ Сергей Моников и климатолог, сотрудник централизованной системы библиотек Анатолий Судаков. Об отстранении они сообщили в соцсетях.

- И всё-таки отстранили. Дистант мне противопоказан, так как нет на то медицинских противопоказаний. Ничего личного, бизнес на нас. Желание студентов и визу декана не учло руководство. С понедельника приказ… Людоедский указ в действии, - поделился доцент кафедры географии, геоэкологии и методики преподавания географии Сергей Моников, который более 30 лет проработал в ВГСПУ.

- Без шума и пыли, без слез и обид, - прокомментировал отстранение Анатолий Судаков.

Напомним, согласно июльскому постановлению главного санитарного врача по Волгоградской области Ольги Зубаревой, все педагоги, медики, работники сферы услуг, общепита, торговли, ЖКХ и других отраслей до 30 сентября 2021 должны были сделать прививку от коронавируса. Тех, кто не захотел вакцинироваться, не переболел ковидом и не имеет медотвода, теперь могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Под раздачу попали уже десятки врачей и медсестер, сотрудники предприятия ООО «Камышинтеплоэнерго» и многие другие.