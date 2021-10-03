«Ротор» вничью сыграл с московским «Торпедо»

Ротор сыграл со счетом 1:1 с Торпедо. Единственный гол забил Илья Бериашвили (на фото). Фото: АНО "СК"Ротор"

Сегодня, 3 октября, очередной матч «Ротора» закончился ничьей. На домашнем стадионе волгоградский клуб в рамках 15 тура Футбольной национальной лиги заработал одинаковые очки с московским «Торпедо». К слову, у столичной команды это также вторая встреча подряд, окончившаяся вничью.

Первый гол забил защитник сине-голубых Илья Бериашвили, он реализовал пенальти. Сровнял счёт нападающий москвичей – Амур Калмыков.

Незадолго до конца встречи у «Ротора» удалили игрока Игоря Школика за симуляцию.

После 15 матчей «Ротор» с 20 очками идёт на 9 месте турнирной таблицы ФНЛ, а «Торпедо» с 30 сохраняет второе место.

В следующем туре «Ротор» сыграет с «Енисеем», который занимает 16 строчку. Встреча пройдет в субботу, 9 октября, время пока не определено.