Теплая и солнечная погода задержится в Волгограде до среды

Бабье лето в Волгоградской области задержится до конца недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночи в Волгоградской области становятся морознее, но днём воздух все еще прогревается до +10-17 градусов. 4,5 и 6 октября синоптики местного ЦМС прогнозируют в регионе переменную облачность без существенных осадков. Однако ночью местами температура может опуститься до -2-4 градусов.

В понедельник, 4 октября, по области ожидается северо-восточный, восточный ветер ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 12-14 м/с. Столбики термометра ночью покажут +3-8°, местами при прояснении до -2. Днем 12-17 градусов, а в Волгограде +14-16.

Примерно такая же погода ждет жителей во вторник и среду, но восточный, северо-восточный ветер усилится до 6-11 м/с, в некоторых районах возможны порывы 13-18 м/с. В ночные часы температура воздуха составит 2-7 выше нуля, местами до -3х. Днем с 5 октября начнет холодать: по региону будет +11-16, в областном центре прогнозируют 12-14 градусов тепла.

В среду, 6 октября, синоптики обещают солнечную погоду без осадков с таким же сильным ветром, как и предыдущие два дня. Ночью похолодает до +1-6, в некоторых районах до -4º. Днем по области воздух прогреется до +10-15, в Волгограде ожидается всего 11-13 тепла.