В Волгоградской области второй раз за неделю зафиксировали 25 смертей от коронавируса

В Волгоградской области второй раз за неделю регистрируют 25 летальных исходов от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня в России зарегистрировали новый максимальный уровень заболевших коронавирусом, а в Волгоградской области – второй раз за последнюю неделю фиксируют 25 умерших от последствий COVID-19. Как сообщили в оперштабе, в регионе скончались 8 мужчин от 45 до 80 лет, 17 женщин от 59 до 86 лет.

16 пациентов жили в Волгограде, двое – в Городищенском районе, и по одному человеку в Жирновском, Иловлинском, Михайловском, Октябрьском, Светлоярском, Серафимовичском и Фроловском. С начала пандемии в Волгоградской области с последствиями вируса не справились 2 858 человек.