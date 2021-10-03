Волгоградцев предупредили о перебоях с радио и телевизионным сигналами

У волгоградцев временно приостановят радио и тв-трансляции на следующей неделе. Фото: Архив КП

Временные отключения теле- и радиотрансляций пройдут в Волгоградской области с 4 по 10 октября. Как сообщили в филиале ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), это связано с профилактическими и другими плановыми работами. Перебои будут наблюдаться в областном центре и ряде других населенных пунктов.

Во вторник, 5 октября, в поселке мирный Новониколаевского района с 9 утра до 15 часов приостановят трансляции РТРС-1, РТРС-2.

6 октября в Волгограде перебои с вещанием коснутся таких станций как: Европ Плюс, Юмор FM, Шансон, Новое радио, Спутник, Дорожное радио, Авторадио, Волгоград FM, Дети FM,Радио Энергия, Комсомольская правда, Вести FM, Love Радио и Мир. Сигнала не будет с 8 утра до 16 часов. В этот же день программы пакета РТРС-1 и РТРС-2 прервутся у жителей села Бурлук Котовского района. Перебои ожидаются с 10 до 16 часов. А в посёлке Дудаченский Фроловского района этой же трансляции не будет с 9 до 15.

На следующий день, 7 октября, пакеты РТРС-1 и РТРС-2 временно не будут работать в хуторе Калиновский Киквидзенского района. Трансляцию приостановят в 10 утра и возобновят только в 4 часа вечера. В станице Нехаевская профилактика продлится с 9 до 15.

В пятницу, 8 октября, у жителей хутора Деминский Новоаннинского района будут перебои с трансляцией РТРС-1, РТРС-2 с 9 утра, закончатся они в 3 часа дня.

В волгоградском филиале ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) подчеркнули, что из-за погоды некоторые работы могут перенести на другое время.