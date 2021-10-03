Больше 11 миллиардов рублей направят Волгоградской области на строительство и ремонт мостов

Волгоградской области выделят больше 11 млрд на строительство и реконструкцию мостов. Фото: АВО

Федеральный центр выделит Волгоградской области 11,2 миллиарда рублей на на ремонт, строительство и реконструкцию мостов и путепроводов. Ранее регион подал заявку по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». В период 2022-2024 годы на эти деньги в области отремонтируют и возведут 15 мостов, 7 путепроводов и 4 путепроводные развязки.

Всего на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов субъектам России направят почти 288 миллиардов. Эти работы пройдут по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги».

Как сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, сейчас на в России существует около 64 тысяч мостов, путепроводов и эстакад, примерно 7% из них в аварийном состоянии. Многие конструкции построили еще в 1950-1960х, их проектировали для определенной нагрузки, но с тех пор интенсивность дорожного движения выросла в десятки раз.