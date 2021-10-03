Один человек пострадал по вине пьяного водителя в Волгограде

Вчера вечером, 2 октября, нетрезвый водитель устроил аварию в Краснооктябрьском районе. 28-летний парень ехал на «ВАЗ-21100» по улице Еременко в сторону Менделеева. Недалеко от одного из домов от врезался в «Хендэ Солярис», который двигался попутно и поворачивал налево. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, после удара иномарка врезалась впереди стоящий автомобиль «Ауди А4». После аварии госпитализация потребовалась 32-летнему водителю «Хендэ».

Всего за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Волгоградской области выявили 755 нарушений и задержали 20 нетрезвых водителей.