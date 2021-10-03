Ротор сыграет один матч без болельщиков

Волгоградский Ротор снова оштрафовали за мат болельщиков и лишили их поддержки на одну игру. Фото: АНО "СК"Ротор"

Футболисты волгоградского Ротора один матч не будут слышать поддержки болельщиков. Такое решение озвучил Контрольно-дисциплинарный комитет РФС накануне. Сине-голубых наказали уже традиционно за мат фанатов во время игры с КАМАЗом.

КДК оштрафовал Ротор на 10 тысяч рублей за за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений, а кроме того запретил допуск зрителей на одну встречу. Для волгоградского футбольного клуба установили испытательный срок до конца сезона Олимп-Первенства и вынесли замечание «за иные нарушения регламента».

Помимо этого, сине-голубые должны заплатить штраф 20 тысяч рублей за фанатов, которые не соблюдали социальную дистанцию на матче в КАМАЗом.